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В Улан-Удэ на четырёх улицах отключали электричество

В Улан-Удэ на четырёх улицах отключали электричество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Света не было почти два часа

Накануне, 26 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества.

В 9:43 из-за неисправности кабельной линии отключили электроэнергию на ул. Кабанская, Лощенкова, Толстихина, Строителей. В том числе без света остались средняя школа №44, центральный тепловой пункт и канализационная насосная станция.

В 11:29 все потребители были запитаны по резервной схеме. Как сообщается в оперативной сводке по году, время отключения составило 1 час 46 минут.                                                                                                                           
отключение света

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