Света не было почти два часа
Накануне, 26 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества.
В 9:43 из-за неисправности кабельной линии отключили электроэнергию на ул. Кабанская, Лощенкова, Толстихина, Строителей. В том числе без света остались средняя школа №44, центральный тепловой пункт и канализационная насосная станция.
В 11:29 все потребители были запитаны по резервной схеме. Как сообщается в оперативной сводке по году, время отключения составило 1 час 46 минут.
В Улан-Удэ на четырёх улицах отключали электричество
Происшествия, Фото:
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