В Улан-Удэ на четырёх улицах отключали электричество

Света не было почти два часа



Накануне, 26 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества.



В 9:43 из-за неисправности кабельной линии отключили электроэнергию на ул. Кабанская, Лощенкова, Толстихина, Строителей. В том числе без света остались средняя школа №44, центральный тепловой пункт и канализационная насосная станция.



В 11:29 все потребители были запитаны по резервной схеме. Как сообщается в оперативной сводке по году, время отключения составило 1 час 46 минут.

