27 августа

26 августа

25 августа

Популярное

В Бурятии пять туристов пропали во время сплава

В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Они сплавлялись по реке на катамаранах

Туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Для поисково-спасательных работ из Улан-Удэ на север вылетел вертолёт МЧС.

- Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Известно, что туристская группа была зарегистрирована. В назначенное время туристы не вышли с маршрута.

К поискам привлечены пять человек и две единицы техники МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Бурятии искали группу из восьми туристов из Новосибирска. Они сплавлялись на катамаранах по реке Снежная, несмотря на непогоду и поднявшийся уровень реки. 6 июля все четыре катамарана перевернулись. Три человека выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением.

Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как очень невысокие.

Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми сразу четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.

Последняя пропавшая девушка была найдена мёртвой спустя три недели поисков.

туристы сплав пропавшие без вести спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия, 27.08.2023
Они сплавлялись по реке на катамаранах
В Улан-Удэ ночью горел магазин
В Улан-Удэ ночью горел магазин
Происшествия, 26.08.2023
К тушению привлекались 19 человек
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Происшествия, 26.08.2023
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 26.08.2023
Он возник из-за сухой грозы  
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Происшествия, 26.08.2023
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира 
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Происшествия, 25.08.2023
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров
В Бурятии выяснили причину массового отравления детей в лагере
В Бурятии выяснили причину массового отравления детей в лагере
Происшествия, 25.08.2023
Стаи известны результаты эпидемиологического расследования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^