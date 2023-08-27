Они сплавлялись по реке на катамаранах
Туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Для поисково-спасательных работ из Улан-Удэ на север вылетел вертолёт МЧС.
- Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Известно, что туристская группа была зарегистрирована. В назначенное время туристы не вышли с маршрута.
К поискам привлечены пять человек и две единицы техники МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Бурятии искали группу из восьми туристов из Новосибирска. Они сплавлялись на катамаранах по реке Снежная, несмотря на непогоду и поднявшийся уровень реки. 6 июля все четыре катамарана перевернулись. Три человека выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением.
Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как очень невысокие.
Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми сразу четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.
Последняя пропавшая девушка была найдена мёртвой спустя три недели поисков.
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия, Фото:
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