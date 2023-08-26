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В Улан-Удэ ночью горел магазин

В Улан-Удэ ночью горел магазин
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
К тушению привлекались 19 человек

Минувшей ночью в многоквартирном жилом доме по улице Жердева в Улан-Удэ произошло задымление, о чём сообщили на центральный пункт пожарной связи.

На момент прибытия пожарных было задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.


Спустя 10 минут пожар ликвидирован на площади три квадратных метра, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

пожар

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