В Улан-Удэ ночью горел магазин

К тушению привлекались 19 человек
Минувшей ночью в многоквартирном жилом доме по улице Жердева в Улан-Удэ произошло задымление, о чём сообщили на центральный пункт пожарной связи.
На момент прибытия пожарных было задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.
Спустя 10 минут пожар ликвидирован на площади три квадратных метра, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
К тушению привлекались 19 человек
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