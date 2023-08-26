В Улан-Удэ ночью горел магазин





Минувшей ночью в многоквартирном жилом доме по улице Жердева в Улан-Удэ произошло задымление, о чём сообщили на центральный пункт пожарной связи.На момент прибытия пожарных было задымление в помещении магазина, расположенного на первом этаже.Спустя 10 минут пожар ликвидирован на площади три квадратных метра, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.