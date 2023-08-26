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Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»

Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 25 августа стали 1 630 жителей Бурятии (+ 46 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 405 млн рублей (+ 5 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,4 млн рублей.

Так, жительница Улан-Удэ, желая получить доход от инвестиций, зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Вскоре ей позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.

Женщина перевела 1,4 млн рублей на указанный им счёт, которые в последующем поступили в распоряжение мошенника.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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