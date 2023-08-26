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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он возник из-за сухой грозы

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар в Прибайкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза, пожар был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На тушении работали 9 человек из числа лесной охраны. Было задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,36 га.

На утро 26 августа новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии введён особый противопожарный режим.

Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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