В Бурятии потушили один лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он возник из-за сухой грозы



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар в Прибайкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза, пожар был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работали 9 человек из числа лесной охраны. Было задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,36 га.



На утро 26 августа новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии введён особый противопожарный режим.



Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

