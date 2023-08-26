Он возник из-за сухой грозы
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар в Прибайкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза, пожар был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На тушении работали 9 человек из числа лесной охраны. Было задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,36 га.
На утро 26 августа новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии введён особый противопожарный режим.
Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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