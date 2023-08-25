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В Бурятии вальщик леса получил условный срок

В Бурятии вальщик леса получил условный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он незаконно спилил деревья

Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.

17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконную рубку. Позже выяснилось, что этому причастен вальщик леса.

Установлено, что в марте, зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, мужчина бензопилой спилил деревья, отнесённые к группе защитных лесов.

Ущерб составил 50,4 тыс рублей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Кяхтинский районный суд назначил ему один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда. 
незаконная рубка

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