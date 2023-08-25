В Бурятии вальщик леса получил условный срок

Он незаконно спилил деревья
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконную рубку. Позже выяснилось, что этому причастен вальщик леса.
Установлено, что в марте, зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, мужчина бензопилой спилил деревья, отнесённые к группе защитных лесов.
Ущерб составил 50,4 тыс рублей.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Кяхтинский районный суд назначил ему один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
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Происшествия, Фото:
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