В Бурятии вальщик леса получил условный срок

Он незаконно спилил деревья



Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконную рубку. Позже выяснилось, что этому причастен вальщик леса.



Установлено, что в марте, зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, мужчина бензопилой спилил деревья, отнесённые к группе защитных лесов.



Ущерб составил 50,4 тыс рублей.



В судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.



Кяхтинский районный суд назначил ему один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

