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В Улан-Удэ нашли тело, предположительно, утонувшего подростка

В Улан-Удэ нашли тело, предположительно, утонувшего подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
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В пятницу, 25 августа, в Улан-Удэ на река Селенга обнаружили тело утонувшего человека. Произошло это во втором часу дня.

Предположительно, это 12-летний подросток, который утонул 15 августа. Точно станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили «Байкал-Daily» в комитете по ГО и ЧС администрации города.

Юноша погиб, когда купался в реке Уда в районе СНТ «Талецкий».

В тот же день на реке Хилок в Бичурском районе утонул 13-летний мальчик. Его тело ищут до сих пор.

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