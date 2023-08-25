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В Бурятии выяснили причину массового отравления детей в лагере

В Бурятии выяснили причину массового отравления детей в лагере
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стаи известны результаты эпидемиологического расследования

Массовое отравление детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский Бор» в Бурятии было вызвано норовирусом, который передался пищевым путём. Такие предварительные данные озвучили в управлении Роспотребнадзора, сотрудники которого провели эпидемиологическое исследование.

- В ходе обследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и др. Деятельность пищеблока и лагеря приостановлена, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эпидрасследование продолжается, по окончании него виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», массовое заболевание в лагере «Байкальский Бор» произошло 23 августа. Всего заболели 28 человек – дети разных возрастов и двое сотрудников лагеря. У пострадавших возникли тошнота, диарея, у некоторых поднялась температура. Большая часть заболевших находится на амбулаторном лечении, а госпитализированы были шесть детей.

Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Бурятии. Также доследственную проверку начали следователи СК. Информация об инциденте дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Сезон в «Байкальском Бору» закрыт раньше времени, все дети были организованно вывезены.

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