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Жительница Бурятии убила сожителя после того, как тот её избил

Жительница Бурятии убила сожителя после того, как тот её избил
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она ударила его ножом несколько раз

В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет 35-летняя женщина, обвиняемая в убийстве сожителя.

Всё произошло в Закаменске вечером 29 мая.

- Следствием установлено, что после совместного употребления в гостях у знакомых спиртных напитков по пути домой она поругалась с сожителем. Тот на улице в ходе ссоры нанёс ей побои. Затаив обиду, женщина взяла нож, пришла в квартиру, где находился сожитель, и нанесла ему несколько ударов клинком в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

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