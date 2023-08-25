Жительница Бурятии убила сожителя после того, как тот её избил

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она ударила его ножом несколько раз



В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет 35-летняя женщина, обвиняемая в убийстве сожителя.



Всё произошло в Закаменске вечером 29 мая.



- Следствием установлено, что после совместного употребления в гостях у знакомых спиртных напитков по пути домой она поругалась с сожителем. Тот на улице в ходе ссоры нанёс ей побои. Затаив обиду, женщина взяла нож, пришла в квартиру, где находился сожитель, и нанесла ему несколько ударов клинком в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.



