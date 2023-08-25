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В августе на пожарах в Бурятии погиб один человек и пострадали четыре

В августе на пожарах в Бурятии погиб один человек и пострадали четыре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, из архива
Произошло более 80 возгораний

С начала августа в Бурятии произошло 84 пожара. Четыре человека получили травмы различной степени, один человек погиб. Об этом сообщил на пресс-коференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Баранов.

- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количество пожаров, однако увеличилось количество травмированных – на один случай, - уточнил он.

По-прежнему самая распространённая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. Условием, способствующим гибели людей в 24 случаях послужило состояние алкогольного опьянения.
пожар

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