В августе на пожарах в Бурятии погиб один человек и пострадали четыре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии, из архива

Произошло более 80 возгораний



С начала августа в Бурятии произошло 84 пожара. Четыре человека получили травмы различной степени, один человек погиб. Об этом сообщил на пресс-коференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Баранов.



- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количество пожаров, однако увеличилось количество травмированных – на один случай, - уточнил он.



По-прежнему самая распространённая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. Условием, способствующим гибели людей в 24 случаях послужило состояние алкогольного опьянения.

