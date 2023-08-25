Произошло более 80 возгораний
С начала августа в Бурятии произошло 84 пожара. Четыре человека получили травмы различной степени, один человек погиб. Об этом сообщил на пресс-коференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Баранов.
- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количество пожаров, однако увеличилось количество травмированных – на один случай, - уточнил он.
По-прежнему самая распространённая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. Условием, способствующим гибели людей в 24 случаях послужило состояние алкогольного опьянения.
В августе на пожарах в Бурятии погиб один человек и пострадали четыре
Происшествия, Фото:
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