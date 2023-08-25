В Иркутске подростки разбросали прокатные электросамокаты

Происшествия, Фото: Инцидент | Иркутск

Юные хулиганы убежали с места



Ночью 24 августа в Иркутске двое подростков раскидали прокатные электросамокаты. По словам очевидцев, мальчики швыряли их направо и налево, пока не услышали замечания взрослых. Пост опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».



- Двое мальчиков, на вид лет 12-13, опрокинули все самокаты, один скинули за остановку в кусты, другие разбросали, как попало, на замечание мальчики просто убежали, догнать не смогли. Прошу распространить, чтобы родители этих малолетних мальчишек увидели и приняли меры в воспитании детей, - обратился автор поста.



В комментариях начались бурные обсуждения. Многие встали на сторону юных хулиганов, посчитав их действия «актом правосудия». Всё потому, что многие иркутяне устали от лихачей на электросамокатах:



«Всё правильно сделали»,



«А почему владелец самокатов решил, что город принадлежит ему? Общественные места кругом в самокатах порой пройти невозможно»,



«Молодцы парни. Надо эти самокаты в пункт приёма металлолома сдавать»,



«Давайте им скинемся, благодарить как-то надо»



«Не, ну конечно, может и не правильно - «порча чужого имущества». Но, когда ты едешь на машине, а они стоят на дороге, что проехать не получается. Вот это бесит, что люди, а особенно дети, бросают их где попало».



Другие же пользователи осудили действия подростков, призвав найти их и провести беседу:



«Оправдание вандализма? Меня удивили комментаторы, конечно. Видимо, привыкли жить в мусоре, и ничего менять не собираются»,



«Мда, оправдывать хулиганство тем, что что-то не нравится, это прям новый уровень»,



«В любом случае - это чужое имущество»,



«Ну это уже вандализм, надо бы родителям этих подростков хорошего ремня бы всыпать своим чадам. Мигом желание хулиганить отпадёт».



