В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой

Юноша забрал автомобильный аккумулятор и слил 20 литров бензина



В полицию Прибайкальского района Бурятии обратился житель села Турунтаево с заявлением о краже аккумулятора и бензина. Машина стояла в ограде частного дома. Ущерб был оценён в 8 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.



Выяснилось, что парень совершил кражу, когда вместе с другом подвозил знакомую девушку до её дома.



- Пока молодой человек прощался с девушкой, злоумышленник похитил из автомобиля её отчима аккумулятор и слил в канистру 20 литров бензина. Похищенное он спрятал за оградой, а затем перенёс в другое место, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию.



Юноша в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он учится в школе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

