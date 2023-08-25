В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой

Юноша забрал автомобильный аккумулятор и слил 20 литров бензина
В полицию Прибайкальского района Бурятии обратился житель села Турунтаево с заявлением о краже аккумулятора и бензина. Машина стояла в ограде частного дома. Ущерб был оценён в 8 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.
Выяснилось, что парень совершил кражу, когда вместе с другом подвозил знакомую девушку до её дома.
- Пока молодой человек прощался с девушкой, злоумышленник похитил из автомобиля её отчима аккумулятор и слил в канистру 20 литров бензина. Похищенное он спрятал за оградой, а затем перенёс в другое место, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию.
Юноша в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он учится в школе.
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