25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой

В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой
Происшествия, 
Юноша забрал автомобильный аккумулятор и слил 20 литров бензина

В полицию Прибайкальского района Бурятии обратился житель села Турунтаево с заявлением о краже аккумулятора и бензина. Машина стояла в ограде частного дома. Ущерб был оценён в 8 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.

Выяснилось, что парень совершил кражу, когда вместе с другом подвозил знакомую девушку до её дома.

- Пока молодой человек прощался с девушкой, злоумышленник похитил из автомобиля её отчима аккумулятор и слил в канистру 20 литров бензина. Похищенное он спрятал за оградой, а затем перенёс в другое место, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина обнаружил пропажу спустя несколько дней и обратился в полицию.

Юноша в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он учится в школе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой
В Бурятии школьник обокрал отчима знакомой
Происшествия, 25.08.2023
Юноша забрал автомобильный аккумулятор и слил 20 литров бензина
В Улан-Удэ поймали курьера мошенника
В Улан-Удэ поймали курьера мошенника
Происшествия, 25.08.2023
Он нашёл объявление о заработке в Сети
На Байкале горел корабль
На Байкале горел корабль
Происшествия, 25.08.2023
Возгорание случилось при приготовлении пищи  
Жительница Улан-Удэ убила издевавшегося над ней мужа
Жительница Улан-Удэ убила издевавшегося над ней мужа
Происшествия, 25.08.2023
Он выбивал супруге зубы, ломал пальцы и обливал бензином
В Иркутске горело здание православной общины
Происшествия, 25.08.2023
На тушение пожара ушло около получаса
В Улан-Удэ глава стройфирмы ожидает суда за хищение 3,7 млн
В Улан-Удэ глава стройфирмы ожидает суда за хищение 3,7 млн
Происшествия, 25.08.2023
Хищение бюджетных средств произошло при выполнении госконтракта
В Бурятии возник лесной пожар из-за сухой грозы
В Бурятии возник лесной пожар из-за сухой грозы
Происшествия, 25.08.2023
Особый противопожарный режим власти снимать не намерены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^