Он умер по дороге в больницу
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 24 августа на перегоне станций Глубокая - Андрияновская в Иркутской области под грузовой поезд попал 33-летний мужчина.
Установлено, что локомотивная бригада поезда подавала сигналы большой и малой громкости и применила экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось.
Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в больницу, однако выяснилось, что до медучреждения он не доехал.
- От полученных травм пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Иркутским следственным отделом на транспорте доследственная проверка.
Скончался мужчина, попавший под поезд в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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