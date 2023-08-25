25 августа

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Скончался мужчина, попавший под поезд в Иркутской области

Скончался мужчина, попавший под поезд в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он умер по дороге в больницу

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 24 августа на перегоне станций Глубокая - Андрияновская в Иркутской области под грузовой поезд попал 33-летний мужчина.

Установлено, что локомотивная бригада поезда подавала сигналы большой и малой громкости и применила экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в больницу, однако выяснилось, что до медучреждения он не доехал.

- От полученных травм пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Иркутским следственным отделом на транспорте доследственная проверка. 
смерть поезд

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