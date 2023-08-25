В Иркутской области выявили хищение денег при ремонте в детсаду

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве



В Мамско-Чуйском районе Иркутской области вскрыли хищение денег при капитальном ремонте в муниципальном детском саду. Ущерб составил 1,2 млн рублей.



- Установлено, что в 2019 году муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением с подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта детского сада, расположенного в посёлке Витимский. Стоимость контракта составила более 15 млн рублей. Согласно документации, заказчик принял и оплатил выполненные организацией работы. Прокурорской проверкой выявлено, что работы, указанные подрядчиком в актах приёмки, фактически выполнены не в полном объёме и документы о понесённых затратах, представленные для оплаты, содержат фиктивные сведения. В результате бюджету муниципального дошкольного учреждения причинён ущерб в размере более 1,2 млн рублей, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



