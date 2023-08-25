Он нашёл объявление о заработке в Сети
Полицейские задержали 22-летнего улан-удэнца, который работал на мошенников курьером. Молодой человек забирал наличные деньги у стариков, которых обманывали преступники.
Установлено, что парень нашёл объявление о заработке в интернете. «Работодатели» сразу объяснили молодому человеку, что предлагаемая работа – это криминал, но улан-удэнца это не остановило.
- Так, установлена причастность гражданина к хищению денежных средств у 85-летней жительницы посёлка Энергетик, которую мошенники обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Женщина передала, прибывшему курьеру, все сбережения – 110 тысяч рублей. Фигурант в качестве оплаты оставил себе 11 тысяч рублей, а остальные наличные перевёл на указанные аферистами счета, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Затем молодой человек уехал в Забайкальский край, где также продолжил работать на мошенников.
Сейчас задержанный заключен под стражу. Ранее он не судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Улан-Удэ поймали курьера мошенника
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