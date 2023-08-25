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Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам почти миллион рублей

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия, 
Женщина мечтала «подняться» на инвестициях

В Иркутской области три женщины оформили кредиты и перевели деньги мошенникам, выдававшим себя за инвестиционных менеджеров. Теперь вместо прибыли обманутые остались с долгами в сотни тысяч рублей.

- Все три заявления поступили в дежурные части территориальных отделов полиции вчера. Жертвы мошенников пояснили, что нашли в интернете рекламу о быстром и высоком заработке на вкладах от имени крупной ресурсодобывающей компании. Обман длился несколько недель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, 64-летняя пенсионерка из города Черемхово нашла объявление, в котором от имени крупной компании предлагалось вкладывать деньги в ценные бумаги.

Она заполнила анкету, после чего ей поступил звонок с телефона, код которого характерен для абонентов Великобритании. Представившись инвестиционным помощником, собеседник уговорил её оформить несколько кредитов, после чего перевести 940 тысяч рублей на указанные им счета. А затем прекратил общение.

При похожих обстоятельствах пострадала 55-летняя жительница одной из деревень Качугского района, лишившаяся свыше 280 тысяч рублей.

Также на обман мошенников попала 67-летняя женщина из деревни в Чунском районе. Она отправила больше 170 тысяч рублей.
мошенничество

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