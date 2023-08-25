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Житель Иркутской области с пакетом конопли пытался убежать от полицейских

Житель Иркутской области с пакетом конопли пытался убежать от полицейских
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он занервничал при виде полицейских

Накануне в городе Зима Иркутской области полицейские задержали 30-летнего мужчину с пакетом конопли.

- Находясь на маршруте патрулирования, старший лейтенант Денис Поляков и сержант Иван Червячков увидели подозрительного мужчину, который шёл с пакетами, при виде сотрудников полиции заметно занервничал. Он попытался скрыться от них, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ППС задержали пытавшегося убежать мужчину. По внешним признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина утверждал, что ничего запрещённого у него нет. Однако сотрудники вызвали оперативную группу, которая при досмотре обнаружила чёрный пакет, наполненный растительным веществом специфического происхождения.

Экспертиза установила, что это около 85 граммов марихуаны. Мужчина признался, что коноплю он собрал для собственного потребления.

- Я вообще употребляю очень редко, честно. Ну, угостят – не откажусь, - сказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Известно, что ранее он уже был судим за незаконное хранение наркотиков.
конопля наркотики

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