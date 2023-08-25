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На Байкале горел корабль

На Байкале горел корабль
Происшествия,  Фото:"Вести-Иркутск"
Возгорание случилось при приготовлении пищи

Вечером 24 августа пожар произошёл на корабле «Хакусы» в акватории озера Байкал в посёлке Листвянка, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, возгорание произошло в камбузе судна при приготовлении пищи. Пассажиры на судне отсутствовали, пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, - говорится в сообщении.

Кадры пожара показали «Вести-Иркутск». Очевидцы запечатлели, как пламя вырывается из помещения за рубкой по левому борту. По словам отдыхающих, туристы как раз собирались на водную прогулку, но увидев пожар, люди сошли на сушу.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте.

пожар Байкал

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