Жительница Улан-Удэ убила издевавшегося над ней мужа

Он выбивал супруге зубы, ломал пальцы и обливал бензином



В Улан-Удэ перед судом предстала женщина, зарезавшая мужа-тирана.



В тот день, когда это произошло, супруги в очередной раз поссорились. Агрессивный мужчина избил жену по голове и пригрозил, что сейчас прибьёт. Тогда женщина схватила со стола нож и нанесла один удар в грудную клетку.



Спустя несколько мужчина скончался дней в больнице.



На суде женщина рассказала, что не совершала намеренного убийства, а вынуждена была спасать свою жизнь.



Она также рассказала, что много лет (с самого заключения брака в 2002 году) супруг избивал её. При этом он никогда не останавливался на нескольких ударах, а по-садистски мучил. Так, он ломал ей пальцы, челюсть, выбивал зубы.



Один раз муж даже облил её бензином и поджёг. Тогда она долгое время лежала в больнице, а на теле на всю жизнь остались ожоги.



Боясь своего мужа, женщина никогда не обращалась в полицию с заявлением. А полицейским, проводившим проверку по поводу ожогов, и вовсе соврала, что виновата во всём сама.



После побоев несчастная неоднократно предпринимала попытки суицида.



- По результатам судебного следствия судом сделан вывод о том, что обстановка происшествия и характер сложившихся между подсудимой и её супругом отношений свидетельствовали, что в отношении неё совершается реальное посягательство. Вместе с тем, в момент нанесения удара погибший в руках не держал каких-либо орудий и не мешал подсудимой покинуть место, где они находились, подсудимая сознательно избрала способ для самообороны несопоставимый степени создавшейся угрозы для неё, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Изначально уголовное дело на женщину возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии. Однако суд переквалифицировал статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».



Женщине назначили девять месяцев лишения свободы. Но от отбывания наказания она освобождена, поскольку на момент вынесения приговора срок содержания её под стражей поглотил назначенное наказание.



