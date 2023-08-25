Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии

Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров



49 специалистов авиалесоохраны Бурятии вернулись на родину после командировки в Якутии.



За время командировки они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров. Ещё 63 сотрудника продолжают бороться с пожарами в Олёкминском районе Якутии и 20 в Хабаровском крае.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 августа, в Якутии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров на площади более 20 тысяч га. Ещё 3 пожара на площади 7 тысяч га находятся под наблюдением космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» и лесопожарных формирований. В Хабаровском крае 8 лесных пожаров на площади более 2 тысяч га. В регионах введён режим ЧС, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.