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Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии

Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров

49 специалистов авиалесоохраны Бурятии вернулись на родину после командировки в Якутии.

За время командировки они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров. Ещё 63 сотрудника продолжают бороться с пожарами в Олёкминском районе Якутии и 20 в Хабаровском крае.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 августа, в Якутии проводились работы по тушению 11 лесных пожаров на площади более 20 тысяч га. Ещё 3 пожара на площади 7 тысяч га находятся под наблюдением космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» и лесопожарных формирований. В Хабаровском крае 8 лесных пожаров на площади более 2 тысяч га. В регионах введён режим ЧС, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары Якутия РАЛХ

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