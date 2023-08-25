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В Иркутске горело здание православной общины

Происшествия, 
На тушение пожара ушло около получаса

Утром 25 августа в Иркутске произошёл пожар в двухэтажном нежилом здании по улице Баррикад.

- По словам очевидцев, в здании располагается православная община. На место были направлены четыре пожарных расчёта. На момент прибытия пожарных горела кровля и внутри здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить возгорание. Огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
пожар

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