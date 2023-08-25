В Иркутске горело здание православной общины

На тушение пожара ушло около получаса



Утром 25 августа в Иркутске произошёл пожар в двухэтажном нежилом здании по улице Баррикад.



- По словам очевидцев, в здании располагается православная община. На место были направлены четыре пожарных расчёта. На момент прибытия пожарных горела кровля и внутри здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить возгорание. Огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

