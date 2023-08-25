В Иркутской области мужчина попал под грузовой поезд

Его доставили в больницу



Вблизи остановочного пункта Глубокая в Иркутской области под грузовой поезд попал 33-летний мужчина. Произошло это около трёх часов дня 24 августа.



Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На место происшествия выехали следственно-оперативная группа транспортной полиции и старший помощник Иркутского транспортного прокурора. Последний даст оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

