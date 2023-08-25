В Иркутской области на Братском водохранилище утонул мужчина





Вечером 24 августа на Пляжном заливе Братского водохранилища Иркутской области утонул купавшийся 43-летний мужчина.Водолазы Северо-Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы подняли тело утонувшего и передали полицейским.Проводятся оперативно-следственные мероприятия.- Место происшествия не оборудовано для купания, на берегу установлен знак «Купание запрещено». Однако это не остановило человека, что и привело к гибели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.