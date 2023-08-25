В Иркутской области на Братском водохранилище утонул мужчина

Он купался в запрещённом месте
Вечером 24 августа на Пляжном заливе Братского водохранилища Иркутской области утонул купавшийся 43-летний мужчина.
Водолазы Северо-Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы подняли тело утонувшего и передали полицейским.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
- Место происшествия не оборудовано для купания, на берегу установлен знак «Купание запрещено». Однако это не остановило человека, что и привело к гибели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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