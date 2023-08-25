В Бурятии возник лесной пожар из-за сухой грозы

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Особый противопожарный режим власти снимать не намерены



Накануне, 24 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Причиной возгорания в Хоринском районе стала сухая гроза.



Пожар оперативно ликвидировали.



- На тушении работали 22 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,15 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 25 августа в Закаменском, Бичурском, Кабанском районах и Улан-Удэ зарегистрирован третий класс пожарной опасности (из пяти возможных), в остальных районах республики – второй класс.



- Противопожарный режим не снимаем, так как ежедневно в районах республики меняется класс пожарной опасности. В связи с активным сбором дикоросов, велика вероятность возникновения пожаров по вине местного населения. Продолжаем работу по выявлению нарушителей, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.



