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В четырёх лесничествах Иркутской области установлены карантинные зоны

В четырёх лесничествах Иркутской области установлены карантинные зоны
Происшествия,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Площадь составила более восьми гектаров

Управление Россельхознадзора провело обследование лесов в Качугском, Жигаловском, Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области.

- В ходе мониторинга проведён осмотр территорий лесничеств, установлено более 60 феромонных ловушек (на усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопряда), с поваленных деревьев отобрано более ста образцов насекомых, которые направлены на лабораторные исследования в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - сообщили в управлении.

По результатам экспертизы образцов выявлены: малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L.), чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincilis Olivitr), большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovi (Fischr v. Waldheim)), которые входят в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС.
  


Приказами управления Россельхознадзора в августе текущего года установлены карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и введены карантинные фитосанитарные режимы на общей площади более 8 306 гектаров:
— по малому чёрному еловому усачу на территории Качугского района (Ангинское участковое лесничество) на площади 1 384,74 га.
— по чёрному сосновому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество), Ольхонского района (Ольхонское участковое лесничество «Сарминская дача»), Баяндаевского района (Баяндаевское участковое лесничество «Баяндаевская дача») на площади 4 152,22 га.
— по большому чёрному еловому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество) и Жигаловского района (Тутурское участковое лесничество «Тутурская дача») на площади 2 769,48 га.

Надзорное ведомство напоминает, что вывоз древесины и лесопродукции из КФЗ подлежит особому контролю, и возможен только в сопровождении карантинного сертификата.

Россельхознадзор леса

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