В четырёх лесничествах Иркутской области установлены карантинные зоны





Приказами управления Россельхознадзора в августе текущего года установлены карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и введены карантинные фитосанитарные режимы на общей площади более 8 306 гектаров:

— по малому чёрному еловому усачу на территории Качугского района (Ангинское участковое лесничество) на площади 1 384,74 га.

— по чёрному сосновому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество), Ольхонского района (Ольхонское участковое лесничество «Сарминская дача»), Баяндаевского района (Баяндаевское участковое лесничество «Баяндаевская дача») на площади 4 152,22 га.

— по большому чёрному еловому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество) и Жигаловского района (Тутурское участковое лесничество «Тутурская дача») на площади 2 769,48 га.



Надзорное ведомство напоминает, что вывоз древесины и лесопродукции из КФЗ подлежит особому контролю, и возможен только в сопровождении карантинного сертификата.



Приказами управления Россельхознадзора в августе текущего года установлены карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и введены карантинные фитосанитарные режимы на общей площади более 8 306 гектаров:— по малому чёрному еловому усачу на территории Качугского района (Ангинское участковое лесничество) на площади 1 384,74 га.— по чёрному сосновому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество), Ольхонского района (Ольхонское участковое лесничество «Сарминская дача»), Баяндаевского района (Баяндаевское участковое лесничество «Баяндаевская дача») на площади 4 152,22 га.— по большому чёрному еловому усачу на территориях Качугского района (Ангинское участковое лесничество) и Жигаловского района (Тутурское участковое лесничество «Тутурская дача») на площади 2 769,48 га.Надзорное ведомство напоминает, что вывоз древесины и лесопродукции из КФЗ подлежит особому контролю, и возможен только в сопровождении карантинного сертификата.

Управление Россельхознадзора провело обследование лесов в Качугском, Жигаловском, Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области.- В ходе мониторинга проведён осмотр территорий лесничеств, установлено более 60 феромонных ловушек (на усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопряда), с поваленных деревьев отобрано более ста образцов насекомых, которые направлены на лабораторные исследования в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР», - сообщили в управлении.По результатам экспертизы образцов выявлены: малый чёрный еловый усач (Monochamus sutor L.), чёрный сосновый усач (Monochamus galloprovincilis Olivitr), большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovi (Fischr v. Waldheim)), которые входят в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС.