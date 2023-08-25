В Бурятии подросток за рулём минивэна устроил ДТП

Пострадали юный водитель и девочка
Ночью 24 августа в Заиграевском районе Бурятии 14-летний подросток опрокинулся на Honda Stepwgn.
- В 00:30 14-летний подросток, управляя Honda Stepwgn, вблизи посёлка Онохой совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП юный водитель и его 12-летняя пассажирка получили травмы. Обоих госпитализировали в больницу.
Только за эту неделю в Заиграевском районе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних водителей, отметили в Госавтоинспекции.
Так, днём 22 августа в селе Эрхирик 14-летняя девочка каталась на мопеде Racer Rubicon. Она наехала на 11-летнего мальчика.
В результате ДТП пострадала сама девочка-водитель, которую госпитализировали в больницу.
Госавтоинспекция призвала родителей хранить ключи от транспорта в недоступном для детей месте и не позволять им садиться за руль.
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Происшествия, Фото:
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