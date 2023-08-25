В Бурятии подросток за рулём минивэна устроил ДТП

Пострадали юный водитель и девочка



Ночью 24 августа в Заиграевском районе Бурятии 14-летний подросток опрокинулся на Honda Stepwgn.



- В 00:30 14-летний подросток, управляя Honda Stepwgn, вблизи посёлка Онохой совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП юный водитель и его 12-летняя пассажирка получили травмы. Обоих госпитализировали в больницу.



Только за эту неделю в Заиграевском районе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних водителей, отметили в Госавтоинспекции.



Так, днём 22 августа в селе Эрхирик 14-летняя девочка каталась на мопеде Racer Rubicon. Она наехала на 11-летнего мальчика.



В результате ДТП пострадала сама девочка-водитель, которую госпитализировали в больницу.



Госавтоинспекция призвала родителей хранить ключи от транспорта в недоступном для детей месте и не позволять им садиться за руль.

