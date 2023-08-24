Он продал украденное односельчанину за четыре тысячи рублей
Транспортные полицейские в Нижнеудинском районе Иркутской области установили похитителя рельсов. Установлено, что 27-летний молодой человек украл со станции Уда-2 части рельсов.
- Всего на личном мотоцикле он вывез пять рубок рельсов длиной от одного до двух метров. Общий вес украденного составил 544 кг, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Украденное вор продал односельчанину за четыре тысячи рублей. Деньги уже потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Житель Иркутской области вывез на мотоцикле 544 кг рельсов
Происшествия, Фото:
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