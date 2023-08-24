Заболели не только дети, но и сотрудники лагеря
В Бурятии растёт число пострадавших от массового отравления в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский Бор». Если ранее сообщалось о 26 заболевших, то сейчас их стало 28.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике, острую кишечную инфекцию подхватили 26 детей и двое работников лагеря.
- Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: это лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий, - уточнили в ведомстве.
Специалисты отобрали 169 проб – исследуют воду, продукты и другие объекты.
Как сообщал «Байкал-Daily», массовое отравление в лагере «Байкальский Бор», что находится в Прибайкальском районе, произошло накануне, 23 августа. У детей разных возрастов начались тошнота и диарея, у некоторых поднялась температура.
По данным минздрава, госпитализировали шестерых детей, остальные находятся на амбулаторном лечении.
Лагерь закрыт, детей централизованно вывезли в Улан-Удэ. Доследственную проверку проводят следователи СК. Также проверку проводит прокуратура Бурятии.
В Бурятии число пострадавших от отравления в лагере выросло до 28
Происшествия, Фото:
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