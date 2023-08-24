В Бурятии сгорели гараж и кладовка





Сегодня утром пожарные тушили возгорание в Тарбагатайском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.- На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании гаража. На момент прибытия пожарных наблюдалось загорание внутри гаража и кладовой, была угроза перехода огня на баню, - говорится в сообщении.В результате пожара огнём повреждены гараж и крыша, кладовая выгорела изнутри. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.Предварительная причина произошедшего – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.