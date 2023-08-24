В Бурятии сгорели гараж и кладовка

Пожар произошёл сегодня утром
Сегодня утром пожарные тушили возгорание в Тарбагатайском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
- На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании гаража. На момент прибытия пожарных наблюдалось загорание внутри гаража и кладовой, была угроза перехода огня на баню, - говорится в сообщении.
В результате пожара огнём повреждены гараж и крыша, кладовая выгорела изнутри. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
Предварительная причина произошедшего – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Пожар произошёл сегодня утром
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