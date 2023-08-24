Мужчина успел вырастить почти 30 кустов наркотического растения
В Иркутской области полицейским поступила информация, что в посёлке Култук местный житель незаконно выращивает мак в своём огороде.
Полицейские выехали к 58-летнему мужчине.
- Оперативники, выехав на указанное место, обнаружили на участке 27 кустов растения, содержащего наркотические вещества. Ранее судимый 58-летний мужчина, который занимался выращиванием, признался, что делал это умышленно. Полицейские изъяли наркорастения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
На жителя Иркутской области возбудили уголовное дело из-за выращивания мака
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