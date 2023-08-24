После крупного ДТП в Улан-Удэ госпитализировали трёх детей

Стали известны подробности вчерашнего крупного ДТП на улице Иволгинская в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», автомобиль «Тойота Приус» выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с «Тойотой Виш», а затем совершил лобовое столкновение с «Хондой Фрид». На месте погибла 58-летняя пассажирка «Приуса».
Сегодня в министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что в ДТП также есть пострадавшие.
Так, в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы доставили для осмотра пятерых детей. Из них двух госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а одного ребёнка – в отделение травматологии и ортопедии.
Состояние пяти взрослых, пострадавших в ДТП, врачи оценивают как лёгкое и средней степени тяжести.
- Один человек направлен в челюстно-лицевое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко, один пострадавший – в травматологическое отделение БСМП. Троих человек после осмотра отпустили домой, - уточнили в минздраве.
В министерстве подчеркнули, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.