В Бурятии родители юных поджигателей восстановили амфитеатр

В городе Гусиноозёрске в Бурятии восстановили амфитеатр в сквере «Юность», который в июне спалили дети. Об этом сообщили в администрации города.
Ремонтом занимались родители юных поджигателей, а также сами виновники пожара. На восстановление объекта ушло два месяца.
- Родители подростков, по причине которых загорелся амфитеатр, восстановили объект. Помощь оказывали и сами подростки. Будем надеяться, что подобного случая в городе не повторится. Давайте беречь наши площадки игровые, спортивные, скверы и парки. Это ведь наш город, наша малая родина, - обратились сотрудники администрации Гусиноозёрска к землякам.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл днём 17 июня. Четверо мальчиков в возрасте 12-13 лет подожгли амфитеатр и сбежали с места. Огонь полностью уничтожил большую часть сидений-ступенек. Ущерб составил 1 миллион рублей.
После общественного резонанса родители мальчиков добровольно пришли в администрацию Гусиноозёрска и предложили свою помощь. Один из отцов строитель по профессии, он связался с подрядчиком, который благоустраивал сквер и уточнил детали производства работ.
В соцсетях местные жители поблагодарили ответственных родителей за проделанную работу:
«Красота! Молодцы»,
«Все бы пакостники так восстанавливали. Цены бы им не было!».