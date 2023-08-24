В Забайкалье с контрабандиста леса взыщут 31 млн рублей

Иск подала транспортная прокуратура



21 августа Читинский районный суд в Забайкальском крае обязал мужчину, осуждённого за контрабанду леса, выплатить 31 млн рублей.



- Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что с 2016 по 2019 гг индивидуальный предприниматель незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС более 8 тысяч кубометров древесины хвойных и лиственничных пород стоимостью более 31 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Исковые требования транспортной прокуратуры о взыскании денежных средств, полученных преступных путём, удовлетворены в полном объёме.



