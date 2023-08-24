В Бурятии затопило дорогу между сёлами

Там временно ограничили движение транспорта
Участок дороги между сёлами Жилино и Романово в Кабанском районе Бурятии затопило. На трассу хлынули грунтовые воды. Уровень воды сейчас составляет 15 сантиметров, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Движение транспорта там пока что ограничили. Автомобилистов призвали следовать в объезд: в Романово – через Шергино, а в Жилино – через село Кудара.
Ситуация находится на контроле. Ведётся мониторинг.
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