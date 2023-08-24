В Бурятии затопило дорогу между сёлами



Участок дороги между сёлами Жилино и Романово в Кабанском районе Бурятии затопило. На трассу хлынули грунтовые воды. Уровень воды сейчас составляет 15 сантиметров, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».







Движение транспорта там пока что ограничили. Автомобилистов призвали следовать в объезд: в Романово – через Шергино, а в Жилино – через село Кудара.



Ситуация находится на контроле. Ведётся мониторинг.



