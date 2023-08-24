24 августа

23 августа

Популярное

В Бурятии затопило дорогу между сёлами

В Бурятии затопило дорогу между сёлами
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Там временно ограничили движение транспорта

Участок дороги между сёлами Жилино и Романово в Кабанском районе Бурятии затопило. На трассу хлынули грунтовые воды. Уровень воды сейчас составляет 15 сантиметров, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».


Движение транспорта там пока что ограничили. Автомобилистов призвали следовать в объезд: в Романово – через Шергино, а в Жилино – через село Кудара.

Ситуация находится на контроле. Ведётся мониторинг.

подтопление дороги транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорели гараж и кладовка
В Бурятии сгорели гараж и кладовка
Происшествия, 24.08.2023
Пожар произошёл сегодня утром
В Бурятии затопило дорогу между сёлами
В Бурятии затопило дорогу между сёлами
Происшествия, 24.08.2023
Там временно ограничили движение транспорта
На жителя Иркутской области возбудили уголовное дело из-за выращивания мака
На жителя Иркутской области возбудили уголовное дело из-за выращивания мака
Происшествия, 24.08.2023
Мужчина успел вырастить почти 30 кустов наркотического растения
После крупного ДТП в Улан-Удэ госпитализировали трёх детей
После крупного ДТП в Улан-Удэ госпитализировали трёх детей
Происшествия, 24.08.2023
Также в аварии пострадали несколько взрослых
В горах в Бурятии спасли 20-летнего парня, повредившего ногу
В горах в Бурятии спасли 20-летнего парня, повредившего ногу
Происшествия, 24.08.2023
Он получил травму и не мог передвигаться самостоятельно
Житель Бурятии заработал срок на Камчатке за кражу денег
Житель Бурятии заработал срок на Камчатке за кражу денег
Происшествия, 24.08.2023
Парень перевёл себе 11 тысяч с чужого банковского счёта 
Следователи проверяют лагерь в Бурятии, где массово отравились дети
Следователи проверяют лагерь в Бурятии, где массово отравились дети
Происшествия, 24.08.2023
У21 ребёнка обнаружены симптомы кишечной инфекции
Житель Бурятии украл деньги с карты умершей пенсионерки
Житель Бурятии украл деньги с карты умершей пенсионерки
Происшествия, 24.08.2023
Мужчина увидел, что на счету находится непотраченная пенсия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^