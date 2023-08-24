В горах в Бурятии спасли 20-летнего парня, повредившего ногу



Этот инцидент произошёл вечером 23 августа в Тункинском районе. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 20-летний молодой человек нуждается в помощи. Он отправился в горы в составе незарегистрированной тургруппы и при спуске на вершине 1600 метров повредил ногу.



После этого парень уже не смог передвигаться самостоятельно. Прибыв на место, сотрудники БРПСС наложили на ногу шину. С помощью носилок и страховки они эвакуировали пострадавшего в посёлок Аршан по сложной скалистой местности.







Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей туриста доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Его передали бригаде скорой помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

