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В горах в Бурятии спасли 20-летнего парня, повредившего ногу

В горах в Бурятии спасли 20-летнего парня, повредившего ногу
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Он получил травму и не мог передвигаться самостоятельно

Этот инцидент произошёл вечером 23 августа в Тункинском районе. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 20-летний молодой человек нуждается в помощи. Он отправился в горы в составе незарегистрированной тургруппы и при спуске на вершине 1600 метров повредил ногу.

После этого парень уже не смог передвигаться самостоятельно. Прибыв на место, сотрудники БРПСС наложили на ногу шину. С помощью носилок и страховки они эвакуировали пострадавшего в посёлок Аршан по сложной скалистой местности.


Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей туриста доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Его передали бригаде скорой помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пострадавшие туристы спасательная операция

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