Уборщица из Ангарска перевела мошенникам 2,8 млн рублей

Деньги потерпевшая взяла в кредит



16 жителей Иркутской области обманули мошенники за сутки. В общей сложности у них похитили более 6 миллионов рублей, сообщили в областном ГУ МВД.



Самым младшим пострадавшим оказался 16-летний парень. Он пытался купить аккаунт в популярной мобильной игре. Но в результате лишился почти 8 тысяч рублей, которые перевёл «продавцу».



Самой старшей пострадавшей оказалась 81-летняя пенсионерка из Иркутска. Ей мошенники обещали компенсацию за якобы некачественные препараты, которые она ранее покупала. Преступники убедили её перевести 185 тысяч рублей для получения несуществующей выплаты.



Самую крупную сумму потеряла уборщица из Ангарска. Она лишилась 2,8 миллиона рублей, оформив кредиты в разных банках. Средства она перевела «инвестиционным менеджерам», надеясь на прибыль. Однако, получив деньги, финансовые консультанты прекратили с ней связь.



По похожей схеме обманутыми оказались пенсионерка из посёлка Большой Луг, перечислившая 330 тысяч рублей в надежде на заработок от продажи акций, уборщица из Тайшета, инвестировавшая 100 тысяч рублей, а также врач стоматологической клиники из Иркутска, «вложивший» около 50 тысяч рублей.



Мошенники убедили оформить кредиты и перечислить деньги якобы на «безопасный счёт», подконтрольный преступникам, жителя Братска. Он перевёл им почти 1,5 миллиона рублей. Аналогичным методом обманутыми оказались уборщица из Братска, лишившаяся 500 тысяч рублей, иркутянин, потерявший 300 тысяч, а жители сёл Усть-Илимского, Чунского, Тулунского и Зиминского районов перечислили по 160, 130, 120 и 115 тысяч рублей соответственно.



Кроме того, аферисты обманули братчанина, пытавшего купить веники, иркутянина, искавшего дешёвые авиабилеты, а также жительницу Казачинско-Ленского района, пытавшуюся арендовать квартиру. Они отправили мошенникам 33, 23 и 16 тысяч рублей.



Полицейские призывают быть осторожными при общении с незнакомцами, стараться избегать перевода денег в виде предоплаты, не оформлять кредиты по просьбам телефонных собеседников и не связываться с сомнительными способами заработка, если вы не разбираетесь в торговле на финансовых рынках.

