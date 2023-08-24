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В Иркутске экс-сотрудницу РЖД осудили за разглашение гостайны мужу

В Иркутске экс-сотрудницу РЖД осудили за разглашение гостайны мужу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она получила условный срок

Иркутский областной суд приговорил к одному году лишения свободы условно бывшую сотрудницу подразделения Восточно-Сибирской железной дороги, признав её виновной в разглашении гостайны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Установлено, что осуждённая имела допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и передала секретные материалы своему супругу.

«Таким образом, не имеющий допуска к государственной тайне гражданин ознакомился с отражёнными в документах сведениями, касающимися грузоперевозок», - говорится в сообщении.

Подсудимая признана виновной по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

разглашение гостайны РЖД

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