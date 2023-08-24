В Иркутске иностранка пыталась подкупить полицейских

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Помимо административной, женщине теперь грозит уголовная ответственность



На привокзальной площади станции Иркутск-пассажирский сотрудники патрульно-постовой службы установили 52-летнюю иностранку.



У женщины на момент проверки документов закончился срок законного пребывания на территории России. Нарушительницу доставили в отдел для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Чтобы избежать штрафа иностранка предложила правоохранителю в качестве взятки денежные средства в размере 500 рублей.



Возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. Женщине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





