Селенга топит дворы в пригородном районе Бурятии

Там залило уже 22 участка
Накануне Селенга в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй поднялась до 256 сантиметров (+11 за сутки). Из-за её повышения и выхода грунтовых вод подтопило дворы жителей сельского поселения «Саянтуйское».
Всего от водной стихии пострадали 22 приусадебных участка. Из них три залило паводковыми водами реки и ещё 19 – грунтовыми, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Дома они пока не затронули, но вода уже стоит в подполье и подвалах на 12 участках. На базе хостела в центре Улан-Удэ, на улице Корабельная подготовили пункт временного размещения на случай подтопления жилых зданий.
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