В Бурятии перевернулся «Лексус»

Водитель автомобиля получила травму головы
ДТП произошло днём 23 августа в Прибайкальском районе Бурятии – за селом Гремячинск. Около 14:00 на 349-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» перевернулся «Лексус».
Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо 24/7», водитель автомобиля не справилась с управлением, и машина опрокинулась. Женщина получила травму головы. Пассажир авто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Иволгинская в Улан-Удэ столкнулись три автомобиля. В ДТП погибла женщина – пассажирка одной из машин
.
Заболели более 20 детей
Там залило уже 22 участка
Пострадавший находится в больнице
Водитель автомобиля получила травму головы
Найти пенсионера пока не удалось
Вором оказался мужчина, объявленный в федеральный розыск
Они поймали вора, когда он выбирался из квартиры
Водитель большегруза находился нетрезвым за рулём
Пенсионерам причинён ущерб на сумму около 2,2 млн рублей
Следствие ищет девушек, ставших очевидцами преступления
Вор долго следил за жертвой и подглядел пин-код его банковской карты
Мальчик оставил мобильник на кассе
Вандалов ищет полиция
Он вылетел за обочину и врезался в ограждение
Они хотели продать трактор на запчасти