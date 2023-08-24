Вором оказался мужчина, объявленный в федеральный розыск
В Заиграевском районе Бурятии росгвардейцы и полицейские задержали подозреваемого в краже – уроженца Амурской области, который находился в федеральном розыске.
Ранее в полицию поступило сообщение о краже в посёлке Онохой. Из салона автомобиля местного жителя украли травматический пистолет. Его владелец видел вора и поэтому сообщил его приметы.
Подозреваемого правоохранители в итоге нашли в подполье.
- Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции в одном из частных домов задержали подозреваемого, который прятался в подполье. Похищенное оружие стоимостью более 25 тысяч рублей изъято и возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе установления личности оказалось, что задержанный 30-летний мужчина находится в федеральном розыске. Он фигурант уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в Амурской области, который скрылся от органов дознания.
По факту кражи пистолета возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии похититель пистолета спрятался в подполье
Происшествия, Фото:
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