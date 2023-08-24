В лесу в Бурятии потерялся 79-летний мужчина

Найти пенсионера пока не удалось
Этот инцидент произошёл в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии. В 10 километрах от села Куйтун потерялся 79-летний местный житель.
Как сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», мужчина заплутал в лесу, куда, судя по всему, отправился за дикоросами. На нём были камуфляжный костюм и чёрные кроссовки. С собой пенсионер взял ведро красного цвета.
Сельчанина накануне вечером искали спасатели, но пока безуспешно.
Найти пенсионера пока не удалось
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