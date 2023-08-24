Жителей Братска наградили за поимку квартирного вора

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они поймали вора, когда он выбирался из квартиры



В Братске наградили двух местных жителей за помощь полиции в поимке квартирного вора.



Всё произошло утром 12 августа, когда в квартиру на первом этаже проник неизвестный. Он украл ноутбук и коробку от шуруповёрта, а из чужой квартиры выбирался через окно.



- В этот момент из магазина возвращался Николай, который заподозрил неладное. Он не дал скрыться злоумышленнику, оперативно попросил соседку Полину позвонить в дежурную часть полиции и удерживал мужчину до прибытия сотрудников ОВД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанным оказался 40-летний ранее судимый местный житель.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Украденные вещи вернули владельцу. Вору избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Братское» полковник полиции Артём Пономарёв вручил бдительным жителям благодарственные грамоты.

