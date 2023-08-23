Мальчик оставил мобильник на кассе
В полицию Читы обратилась женщина с заявлением о краже телефона, принадлежащего сыну.
Оперативники установили, что накануне мальчик ходил в продуктовый магазин.
- В результате просмотра камер видеонаблюдения стражи порядка установили, что ребёнок оставил телефон на кассе в магазине, а стоявший за ним в очереди мужчина забрал его, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрение правоохранительных органов.
Похищенный телефон был изъят и возвращён ребёнку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Читинец украл в магазине телефон, забытый ребёнком
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