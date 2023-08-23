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На Ольхоне неизвестные повредили информационные аншлаги

На Ольхоне неизвестные повредили информационные аншлаги
Происшествия,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Вандалов ищет полиция

На острове Ольхон вандалы испортили шесть туристических информационных аншлагов. Указатели, установленные на маршруте «Юг острова Ольхон», погнуты или сломаны.

- Повреждённую инфраструктуру в ближайшее время отремонтируют и восстановят, а поиском причастных к вандализму займутся не только инспекторы, но и полиция, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты отметили, что аналогичная ситуация произошла в мае. Виновник был установлен, он признал свою вину и возместил расходы на ремонт и установку испорченных конструкций.

О нарушениях инфраструктуры турмаршрутов острова Ольхон, а также фактах противоправного поведения можно сообщить по телефону Островного лесничества 8 (991) 434-18-03 или оперативному дежурному дирекции: 66-22-92.

Ольхон вандализм

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