Вандалов ищет полиция
На острове Ольхон вандалы испортили шесть туристических информационных аншлагов. Указатели, установленные на маршруте «Юг острова Ольхон», погнуты или сломаны.
- Повреждённую инфраструктуру в ближайшее время отремонтируют и восстановят, а поиском причастных к вандализму займутся не только инспекторы, но и полиция, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Специалисты отметили, что аналогичная ситуация произошла в мае. Виновник был установлен, он признал свою вину и возместил расходы на ремонт и установку испорченных конструкций.
О нарушениях инфраструктуры турмаршрутов острова Ольхон, а также фактах противоправного поведения можно сообщить по телефону Островного лесничества 8 (991) 434-18-03 или оперативному дежурному дирекции: 66-22-92.
На Ольхоне неизвестные повредили информационные аншлаги
Происшествия, Фото:
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