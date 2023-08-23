В Бурятии водитель «Жигулей» устроил ДТП на федеральной трассе





ДТП с двумя пострадавшими произошло ранним утром 23 августа в Кабанском районе Бурятии – на 335-ом километре федеральной трассы возле посёлка Каменск.Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ОГИБДД района, водитель ВАЗ 2105 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. При затяжном повороте направо он вылетел на пределы встречной обочины и врезался в железобетонное ограждениеВ результате пострадал сам мужчина, сидевший за рулём, и пассажир авто. Оба получили травмы. Виновник аварии попал в больницу, второго человека госпитализировать не стали.