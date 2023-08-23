В Бурятии вышедшая из берегов река затопила дорогу

Автомобилистов пока призвали ездить по другой трассе



Ещё накануне в Баргузинском районе Бурятии подтопило местную дорогу общего пользования «Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соёл – Хилгана – Буксыкен». Там вышла из берегов река Баргузин, которая поднялась после обильных осадков



В группе «Баргузин-инфо.24/7» напомнили, что в сельском поселении «Хилганайское», где залило дорогу, с 3 июля действует режим повышенной готовности.



По последним данным, уровень реки Баргузин сейчас составляет 686 сантиметров. Жителей и гостей района призвали пока ездить по основной трассе местного значения – «Шапеньково – Уро – Суво – Бодон – Юбилейное – Баянгол – Хилгана», связывающей районный центр и другие населённые пункты.



- Убедительно просим участников дорожного движения быть осторожными, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

