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В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома

В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома
Происшествия, 
Он первым оказался возле горящего дома и бросился на помощь

В городе Усть-Кут Иркутской области участковый Ялчын Гаджиев вытащил из горящего дома незрячую 75-летнюю женщину.

- В свободное от работы время участковый уполномоченный лейтенант полиции Ялчын Гаджиев передвигался по городу на личном автомобиле. Проезжая по улице Ломоносова, он увидел, что пламя охватило жилой деревянный дом. Офицер немедленно остановился возле строения и направился к нему. Сотрудник полиции начал стучать в двери, будить жильцов и выводить их из помещений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местный житель сообщил полицейскому, что в одной из квартир осталась незрячая 75-летняя женщина.

Ялчын Гаджиев бросился к входной двери квартиры пенсионерки, однако открыть её не смог. Тогда он разбил оконное стекло и влез внутрь. Среди в одной из комнат обнаружил беспомощную пожилую женщину. В этот момент подоспел сотрудник МЧС России. Общими усилиями женщина была спасена.

пожар полиция

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