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В Улан-Удэ автобус «Волгабас» сбил подростка на велосипеде

В Улан-Удэ автобус «Волгабас» сбил подростка на велосипеде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Парня госпитализировали

Накануне, 22 августа, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием муниципального автобуса большого класса «Волгабас». Автобус наехал на 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде.

- В 21.15 часов 47-летний мужчина, управляя автобусом «Волгабас», следуя по проспекту Автомобилистов со стороны 502 км, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого инцидент с наездом автобуса на пешехода в Улан-Удэ был зарегистрирован в апреле. На улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку прямо на «зебре».

ДТП же с участием автобуса МУП «Городские маршруты» ранее произошло в апреле 2021 года. На остановке «Одон» муниципальный автобус №10 сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из трамвая. Водитель признал свою вину. МУП «Городские маршруты», в свою очередь, уволило водителя.

Какие дисциплинарные наказания ждут водителя «Волгабаса» в связи со вчерашним наездом, пока не сообщалось.


ДТП автобус

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