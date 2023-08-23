В Бурятии произошло два ДТП с детьми

Происшествия, Фото: ТЦМК Бурятии

Пострадавшие госпитализированы



22 августа в Бурятии произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.



В центре медкатастроф уточнили, что в первом случае микроавтобус наехал на 15-летнего велосипедиста. Во втором – мотоциклист сбил детей в возрасте 9 и 12 лет.



Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

