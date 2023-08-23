Пострадавшие госпитализированы
22 августа в Бурятии произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
В центре медкатастроф уточнили, что в первом случае микроавтобус наехал на 15-летнего велосипедиста. Во втором – мотоциклист сбил детей в возрасте 9 и 12 лет.
Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.
В Бурятии произошло два ДТП с детьми
Происшествия, Фото:
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